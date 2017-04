Democraten tegen benoeming Gorsuch

De Democratische senator Chris Coons heeft maandag bekendgemaakt dat hij de benoeming van Neil Gorsuch als opperrechter niet ziet zitten. Hij is de 41e die er zo over denkt en vrijdag zal tegenstemmen. Dat betekent een procedurele horde, een zogenoemde filibuster, voor de kandidaat van president Donald Trump.

Gorsuch heeft in de Senaat de steun van ten minste zestig afgevaardigden nodig om de baan voor het leven in het Amerikaans hooggerechtshof te krijgen. De Republikeinen hebben met 52 van de 100 zetels weliswaar een meerderheid, maar die is niet groot genoeg.

Door de blokkade van de Democraten moeten de Republikeinen hun toevlucht nemen tot aanpassing van de aloude kamer-regel om gedaan te krijgen dat de helft plus één van de stemmen volstaat. Trump is een voorstander van die maatregel, die bekendstaat als de „nucleaire optie”.