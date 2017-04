Democraat speecht vijftien uur in Senaat VS

Een Democratische politicus heeft ruim vijftien uur non-stop gesproken in de Senaat. Senator Jeff Merkley wilde volgens Amerikaanse media zo protesteren tegen de door president Donald Trump voorgedragen kandidaat-opperrechter Neil Gorsuch.

Merkley begon zijn toespraak dinsdagavond en stopte pas de volgende ochtend met praten. Tegen het eind van de marathonspeech oogde de politicus vermoeid. Hij had zijn spreektijd onder meer gebruikt om kritiek te leveren op de juridische opvattingen van Gorsuch.

De toespraak had veel weg van een zogeheten filibuster, waarbij politici lange toespraken houden om te voorkomen dat gestemd kan worden. Dat was hier niet het geval, omdat de stemming over Gorsuch naar verwachting pas later deze week plaatsvindt.

Veel Democraten zitten niet te wachten op 49-jarige Gorsuch, die voor het leven zou worden benoemd. Het zint de oppositiepartij niet dat de Republikeinen eerder een door president Barack Obama voorgestelde kandidaat buiten de deur hielden. Volgens Merkley is de zetel in het Hooggerechtshof feitelijk ‘gestolen’.