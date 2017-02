Defensieministers NAVO bijeen in Brussel

De ministers van Defensie van de 28 NAVO-landen voeren woensdag en donderdag topoverleg in het hoofdkwartier in Brussel. Hiervoor komt voor het eerst een lid van de Trump-regering naar Europa: de Amerikaanse generaal James Mattis, die eerder voor de NAVO actief was en daar als zeer competent te boek staat.

Defensieminister Mattis zal zijn collega’s vragen hun begroting te spekken en de op verdediging gerichte NAVO actiever te laten optreden tegen terrorisme. Vooral tijdens het werkdiner, waar een ‘vrij gesprek’ staat gepland over de trans-Atlantische betrekkingen, zouden de gemoederen hoog op kunnen lopen.

Andere onderwerpen op de agenda van woensdag zijn de commandostructuur en de dreigingen langs de zuidgrens, waarvoor in Napels een coördinatiecentrum in het leven wordt geroepen. Donderdag worden de troepenopbouw in Polen en de Baltische Staten en de relatie met Georgië besproken. In de middag komt de door de VS geleide anti-IS-coalitie nog bijeen.

Nederland wordt vertegenwoordigd door minister Jeanine Hennis.