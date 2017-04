Debat dubbele pas Belgische Turken laait op

Dat drie van de vier Turkse kiezers in België hebben gestemd voor meer macht voor president Recep Tayyip Erdogan is geen verrassing. Maar de oproep om de uitslag van het referendum aan te grijpen om de dubbele nationaliteit te gaan verbieden in België, verdient „voorzichtigheid”. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders maandag op de radio.

Sinds bekend werd dat wereldwijd alleen in Libanon en Jordanië er relatief nog meer ja-stemmers waren onder in het buitenland wonende Turken, is de discussie over de dubbele nationaliteit in België opgelaaid. De leider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie Bart De Wever deed maandag een oproep „over de partijgrenzen heen werk te maken van het uitdoven van de dubbele nationaliteit.” Ook bij de Vlaamse christendemocraten en liberalen gaan daar stemmen voor op.

„We kunnen dat debat niet heropenen vanwege een buitenlands referendum”, aldus Reynders. „Veel Belgen hebben een dubbele nationaliteit, waaronder ook de Franse. We weten heel goed dat in België de meerderheid van de Turken voorstander is van Erdogan en zijn partij AKP.”

Volgens de Franstalige liberaal moet Europa in dialoog blijven met Turkije omdat het land partner is in de NAVO, de strijd tegen de terreur en het terugdringen van de migratiestromen. Hij maakt zich wel grote zorgen over de plannen van Erdogan voor een referendum over de doodstraf. Hoewel de EU-toetredingsgesprekken al een tijd feitelijk stil liggen, betekent herinvoering van de doodstraf „het einde van elk Europees perspectief voor Turkije”, aldus Reynders.