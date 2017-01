De brexit volgens May

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag uit de doeken gedaan hoe ze het vertrek van haar land uit de EU, de brexit, voor zich ziet. Hieronder de hoofdpunten uit haar toespraak:

- Vertrek uit de Europese interne markt

Groot-Brittannië wil in plaats daarvan een nieuw vrijhandelsakkoord met de EU sluiten. Doel is een zo groot mogelijke toegang tot de Europese markt. Ook met landen in de rest van de wereld gaan de Britten nieuwe handelsdeals sluiten. Volgens de Europese regels kunnen de Britten dan echter geen lid blijven van de douane-unie. Ook daar wil May een nieuwe deal over sluiten.

- Controle over immigratie uit EU-landen

Immigratie vanuit andere EU-landen moet aan banden gelegd kunnen worden. Mensen uit EU-lidstaten die al in Groot-Brittannië wonen en werken mogen blijven, mits hetzelfde geldt voor Britten in de EU.

- Het parlement heeft het laatste woord over brexit

Het onderhandelingsresultaat dat Londen met de EU bereikt, wordt voorgelegd aan beide huizen van het Britse parlement.

- Geen grote bijdragen meer aan de EU

May sluit niet uit dat Londen financiële bijdragen blijft leveren aan Brussel voor „bepaalde programma’s waaraan we wellicht willen blijven deelnemen”. Andere Europese landen die geen EU-lid zijn, zoals Noorwegen en Zwitserland, doen dat ook. Maar wat May betreft mag het niet om grote bedragen gaan.

- Groot-Brittannië mag niet ‘van de klif storten’

De brexit moet weliswaar in twee jaar worden uitonderhandeld, maar Groot-Brittannië moet voldoende tijd krijgen om de nieuwe afspraken in te voeren. Een regeling met een soort open einde, waarin EU-regels nog tot in lengte van dagen geldig blijven, moet daarbij worden voorkomen.