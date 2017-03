De ‘aartsvader’ van terroristen voor rechter

Hij was bijna vergeten, Ilich Ramirez Sanchez, de man die in de jaren zeventig en tachtig dood en verderf zaaide met zijn aanslagen. Alleen zijn bijnamen Carlos en Carlos the Jackal (Jakhals), roepen steevast gruwelijke herinneringen op. Hoewel hij in Frankrijk levenslang uitzit, brengt de openbaar aanklager hem alsnog voor de rechter vanwege een aanslag in 1974.

De inmiddels 67-jarige terrorist wordt er volgens Franse media van beschuldigd op 15 september dat jaar een granaat in een Parijse winkel te hebben gegooid, waardoor twee mensen omkwamen en 34 anderen gewond raakten.

De Jakhals werd in 1994 in Soedan opgepakt en in Parijs veroordeeld voor de moord op twee politiemensen en vier dodelijke bomaanslagen in Parijs en Marseille in de jaren 1982 en 1983. Hij raakte internationaal bekend door een gijzelingsactie in het hoofdkantoor in Wenen van de OPEC, in 1975.

De Venezolaanse terrorist noemde zich een linkse guerrillastrijder, die in 1973 voor het eerst meedeed aan een - mislukte - liquidatie. Zijn bijnaam de Jakhals kreeg hij van journalisten, naar aanleiding van het boek De dag van de Jakhals, van de auteur Frederick Forsyth.