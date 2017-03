Dank voor uw bezoek, mevrouw Merkel, hier is de factuur: 345 miljard

De Amerikaanse president Trump heeft onlangs de Duitse bondskanselier Merkel een werkelijk gepeperde rekening van 345 miljard euro voorgelegd. Dat zou volgens Britse en Amerikaanse media zijn gebeurd op 17 maart tijdens het bezoek van Merkel aan het Witte Huis.

Volgens mediaberichten zou het zijn gegaan om een stuk papier dat er uitzag als een echte factuur. Het megabedrag zou de Duitse betalingsachterstand aan de NAVO betreffen. Trump heeft zijn staf laten uitrekenen hoe groot de achterstand is, inclusief de rente daarop.

Het is bekend dat de Amerikaanse presidenten zich eraan ergeren dat de Europese NAVO-partners na de Koude Oorlog veel minder aan defensie uitgeven dan de afgesproken 2 procent van het bruto binnenlands product. Maar president Trump is de eerste die daadwerkelijk de samenwerking dreigt op te zeggen.

Merkel zou niet van plan zijn iets te doen met de factuur. Bronnen in de Duitse regering zeggen dat onder defensie-uitgaven ook het geld valt dat wordt uitgegeven aan VN-vredesmissies. Op dat punt lopen de Amerikanen weer achter.

De ontmoeting tussen Merkel en Trump zou ook niet soepel zijn verlopen, zo is de indruk van waarnemers. En dag na het bezoek twitterde Trump dat hij met Merkel een goed gesprek had gehad, maar dat Duitsland „nog grote sommen geld” moet betalen aan de NAVO én de VS.