Dakloze verbrand op straat

De dood van een dakloze man in Groß-Gerau, die donderdagnacht brandend op straat werd aangetroffen, stelt de Duitse politie voor raadsels. De bemanning van een toevallig passerende ambulance zag het gebeuren op een belangrijke doorgangsweg in de buurt van het station. Hun hulp kwam te laat.

De 44-jarige zwerver bracht op die plek de nacht door met enkele lotgenoten. Hoe zijn kleding vlam heeft gevat, is nog volstrekt onduidelijk. Het Openbaar Ministerie van Darmstadt heeft vrijdag opdracht gegeven sectie te verrichten. Op welke termijn resultaten zijn te verwachten, kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

In Berlijn heeft een groep jongemannen vorig jaar tijdens kerst geprobeerd een dakloze die op een metrostation lag te slapen in brand te steken. Dat leidde in heel Duitsland tot grote verontwaardiging.