Dakloze aangestoken in Berlijnse metro

Onbekenden hebben in de kerstnacht in de metro van Berlijn geprobeerd een dakloze die daar sliep in brand te steken. De 37-jarige man bleef door ingrijpen van omstanders volgens de politie ongedeerd maar zijn karige spullen gingen wel in vlammen op.

De politie denkt dat er sprake is van vijf tot zes daders die de dakloze, die onder invloed was en diep sliep, met papier hadden bedekt dat ze vervolgens aanstaken. Zij kunnen een aanklacht wegens poging tot moord tegemoet zien. Het incident was in het station Schönleinstraße.