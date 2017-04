Dagboek Kennedy verkocht voor 700.000 dollar

Een dagboek van de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy is woensdag voor meer dan 700.000 dollar verkocht. Dat melden verschillende media in de VS. Het gaat om een dagboek dat de jonge Kennedy bijhield toen hij voor een korte periode als journalist werkte na de Tweede Wereldoorlog. Hij reflecteerde daarin onder meer op Hitler en de zwakke punten van de Verenigde Naties.

Een veilinghuis in Boston bracht naar buiten dat het dagboek verkocht is voor 718.750 dollar, omgerekend ongeveer 660.000 euro. Het dagboek was een gewild item op de veiling woensdag waar verschillende Kennedy-verzamelaars tegen elkaar op boden.

Het dagboek bestaat uit voornamelijk getypte tekst maar ook twaalf handgeschreven pagina’s. De teksten zijn geschreven in 1945 toen de destijds 28-jarige Kennedy correspondent was voor Hearst Newspapers en een reis maakte door het door oorlog geteisterde Europa.

John F. Kennedy werd in 1961 de 35e president van de VS. Op 22 november 1963 werd de Democraat tijdens een bezoek aan Dallas doodgeschoten.