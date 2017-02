Dader van Heidelberger aanslag zwijgt

De man die zondag in de Duitse stad Heidelberg op voetgangers inreed, weigert iets tegen de politie te zeggen. De autoriteiten tasten daardoor nog in het donker over de motieven van de man.

De 35-jarige dader reed een 73-jarige man dood en twee andere voetgangers raakten gewond. De dader, volgens de politie gaat het om een student, sprong uit zijn auto en ging er te voet vandoor. Hij werd met een groot mes in zijn hand bij een zwembad door de politie neergeschoten en zwaargewond afgevoerd. Hij is buiten levensgevaar en ligt inmiddels in een gevangenisziekenhuis.

Er is veel gespeculeerd over het motief voor de aanslag. De politie heeft steeds gezegd dat zij geen terroristische motieven ziet. De man zou alleen hebben gehandeld.