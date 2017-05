Cyberaanval in China trager dan gevreesd

Chinese overheidsorganisaties, variërend van de verkeerspolitie tot industriële toezichthouders, en bedrijven zijn maandag deels verlamd geraakt door de wereldwijde cyberaanval. Tientallen diensten konden hun werk niet naar behoren doen. De verspreiding van ransomware WannaCry lijkt echter minder agressief dan werd gevreesd.

„De toename van het aantal besmette instellingen is maandag aanzienlijk verminderd in vergelijking met de twee voorgaande dagen”, zei het Chinese internetbeveiligingsbedrijf Qihoo 360. „De aanvankelijke bezorgdheid over een grootschalige aantasting van publieke organisaties is niet bewaarheid.”

Volgens Qihoo zijn sinds zaterdag 30.000 computersystemen geïnfecteerd, in 4000 gevallen betrof het een onderwijsinstelling. Bij meer dan 20.000 tankstations van de Chinese oliegigant CNPC konden de klanten alleen cash betalen.