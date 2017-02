‘Culinair protest’ tegen beleid Trump

In de Amerikaanse hoofdstad Washington blijven donderdag tal van restaurants gesloten, inclusief gerenommeerde gelegenheden waar de aanzienlijken graag komen genieten. De sluiting is onderdeel van een nationaal op sociale media ontstaan protest tegen het harde beleid van de regering van Donald Trump jegens illegale immigranten.

De solidariteitsactie roept in het kader van „een dag zonder immigranten” alle mensen die buiten de Verenigde Staten zijn geboren op donderdag niet te gaan werken en niet te gaan winkelen. De VS vormen een traditioneel immigratieland. Volgens cijfers uit 2014 zijn meer dan 42 miljoen van de 320 miljoen Amerikanen in het buitenland geboren. Dat is 13,2 procent van de bevolking.

Er zijn inmiddels alweer 325 miljoen inwoners in de VS en volgens Trump is het aantal illegalen volkomen uit de hand gelopen en bedraagt dat ten minste 30 miljoen. Hij wil daarom streng optreden en zo veel mogelijk illegalen zo snel mogelijk uitzetten. Volgens onderzoekers telt het land tussen de 11 en 12 miljoen illegalen.