Controles Europese binnengrenzen verlengd

Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen mogen delen van hun binnengrenzen tot medio november blijven controleren. De EU-lidstaten hebben daar donderdag in meerderheid mee ingestemd.

De controles begonnen in 2015 en zijn sindsdien steeds verlengd. Deze uitzondering op het vrije personenverkeer in het Schengengebied werd toegestaan vanwege de grote migrantenstroom vanuit Griekenland. Dat land heeft zijn asielsysteem nog altijd niet op orde.

De Europese Commissie stelde vorige week dat het de laatste verlenging is en de lidstaten de (paspoort)controles moeten afbouwen. Politiecontroles in grensregio’s, cameratoezicht op autoverkeer en patrouilles in internationale treinen zouden effectiever zijn.

Hongarije, Griekenland, Slovenië, Kroatië en Slowakije stemden tegen de verlenging. Cyprus, Polen en Bulgarije onthielden zich van stemming.