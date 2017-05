Conservatieven winnen bij lokale verkiezingen

De Conservatieve Partij van premier Theresa May mag rekenen op een klinkende overwinning bij verkiezingen in de lokale en regionale raden die donderdag in delen van Engeland, Schotland en Wales werden gehouden.

De conservatieven kunnen rekenen op zeker 150 zetels winst, zo blijkt uit een tussenstand na het tellen van een kwart van de stemmen vrijdagmorgen.Grote verliezer is de UK Independents Party (Ukip). De pro-brexit partij, die vier jaar geleden goed scoorde, verliest alle 41 zetels, vooral aan de Conservatieven.

Ook de grootste oppositiepartij Labour had geen goede dag, al viel het verlies met 120 zetels lager uit dan vooraf werd gevreesd. Maar met name in Schotland moet de partij van Jeremy Corbyn er rekening mee houden dat ze zetels verliest aan de Scottish National Party.

De Liberaal-Democraten konden niet profiteren van het verlies van Labour en Ukip. De partij staat in de tussenstand op een verlies van 26 op 135 zetels in totaal.

Het tellen van de stemmen voor de in totaal 4851 zetels is nog in volle gang. Pas in de loop van vrijdag worden de definitieve resultaten bekend. Op 8 juni mogen de Britten opnieuw naar de stembus, dan voor de verkiezing van een nieuw Lagerhuis. In de peilingen gaan ook hier de Conservatieven ruim aan kop.