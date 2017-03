Conservatieven maandag bijeen over Fillon

Het politiek comité van de Franse conservatieve partij Les Républicains komt maandag al bijeen om de situatie rond presidentskandidaat François Fillon te bespreken, een dag eerder dan de bedoeling was. De steun voor Fillon is, zelfs in eigen kring, danig verminderd nadat bekend werd dat mogelijke juridische vervolging dreigt. De onderzoeksrechter heeft hem ontboden om uitleg te komen geven over betaling van familieleden, onder wie zijn echtgenote Penelope, voor fictieve baantjes met overheidsgeld.

„Gezien de politieke ontwikkelingen amper zeven weken voor de verkiezing, is de vergadering van het comité, met onder anderen de partijkandidaten van de voorverkiezing, vervroegd naar maandag 6 maart”, liet het partijbestuur zaterdag op de 63e verjaardag van Fillon weten.

Zondag staat er nog een massabijeenkomst in Parijs op het programma ten faveure van Fillon. Het is echter de vraag of de verwachte 45.000 supporters komen opdraven. In de media zingt voortdurend de naam rond van Alain Juppé, die als potentiële vervanger in de coulissen klaar staat voor de strijd met Marine Le Pen en Emmanuel Macrot om het presidentschap.