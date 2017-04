Congres VS houdt federale overheid draaiende

Het Amerikaanse Congres heeft vrijdag spoedwetgeving aangenomen waardoor de federale overheid een week langer geld kan blijven uitgeven. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben hierdoor wat langer de tijd om een uitgavenplan op te stellen dat loopt tot het einde van het huidige begrotingsjaar op 30 september.

Zonder het akkoord had de overheid vanaf zaterdag de loketten moeten sluiten en ambtenaren naar huis moeten sturen. Dat gebeurde voor het laatst in 2013, toen de Republikeinen de overheid gedurende zeventien dagen lamlegden, in een vergeefse poging het zorgverzekeringsplan van toenmalig president Barack Obama te saboteren.

Voor de rest van het begrotingsjaar ligt nog 1000 miljard dollar op de plank. Het Congres had eigenlijk al voor 1 oktober vorig jaar moeten vaststellen hoe dit geld moet worden besteed. Volgens de leider van de Democratische oppositie in de Senaat, Chuck Schumer, is er op verschillende punten nog een grote kloof met de Republikeinen te overbruggen.