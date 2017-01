Concertgebouw Hamburg na tien jaar bouwen geopend

Politici spreken van een historisch prestigeproject. Musici zijn geestdriftig en roemen de akoestiek. Na bijna tien jaar bouwen werd woensdagavond in het Duitse Hamburg het concert­gebouw Elbphilharmonie officieel geopend.

Duitse media besteedden uitgebreid aandacht aan de feestelijke opening. Meer dan 2000 gasten woonden de ceremonie bij. Onder hen was ook de Duitse bondspresident Joachim Gauck. Het staatshoofd benadrukte de kans die de Elbphilharmonie biedt om meer mensen voor klassieke muziek te interesseren. „Benut u de mogelijkheden die dit gebouw biedt.” Ook bondskanselier Angela Merkel was bij de opening in Hamburg aanwezig.

De eerste steen voor het glazen gebouw werd al op 2 april 2007 gelegd, bijna tien jaar geleden. Sindsdien is er veel gesteggeld over uit de hand lopende kosten en bouwvergunningen. De Elbphilharmonie had eigenlijk drie jaar geleden al klaar moeten zijn.

In totaal heeft het gebouw, dat ook een vijfsterrenhotel en 45 luxeappartementen huisvest, de Duitse belastingbetaler ruim 800 miljoen euro gekost. Dat is meer dan anderhalf keer de begroting. Vooral de linkse partijen in de Hamburgse gemeenteraad hebben de afgelopen jaren kritiek geleverd op het geldverslindende project.

Het NDR Elbphilharmonie Orchester onder leiding van Thomas Hengel­brock en het koor van de Beierse Omroep verzorgden woensdagavond het concert in het nieuwe gebouw. Op het programma stond onder andere een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd werk van de hedendaagse Duitse componist Wolfgang Rihm: ”Reminiszenz. Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny Jahnn für Tenor und Großes Orchester”. Hoogtepunt van het concert vormde de uitvoering van het laatste deel van Beethovens Negende Symfonie, met het beroemde slotkoor ”Freude schöner Götterfunken”.