Comey pas tweede ontslagen FBI-directeur

Pas een keer eerder in de geschiedenis van de Federal Bureau of Investigation (FBI) is een directeur ontslagen. Dat gebeurde op 19 juli 1993 toen president Clinton toenmalige directeur William Sessions de laan uitstuurde. Sessions lag onder vuur vanwege zelfverrijking. Zo liet hij de FBI opdraaien voor de aanleg van een hekwerk rond zijn huis en reisde hij op kosten van de FBI naar privéafspraken. Dat meldt de Washington Post.

De FBI is in 1935 opgericht en heeft in totaal elf directeuren gehad. De bekendste is J. Edgar Hoover die maar liefst 37 jaar aan het roer stond van de Amerikaanse federale politie. Hoewel bijvoorbeeld president Kennedy Hoover wel wilde ontslaan, is dat nooit gebeurd. Daarvoor was de macht van Hoover te groot.