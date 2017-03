Coalitie verovert vliegveld bij dam bij Raqqa

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben zondag een voormalig militair vliegveld bij de stad Taqba in Syrië veroverd op de groep Islamitische Staat. Taqba ligt ongeveer 40 kilometer ten westen van Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat.

Daar in de buurt ligt ook een dam in de rivier de Eufraat. IS liet eerder zondag weten dat de dam niet meer functioneerde en dat alle schuiven waren gesloten. Door luchtaanvallen en het stijgende water achter de dam zou deze kunnen bezwijken. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten berichtte op basis van eigen bronnen dat de dam niet meer werkte, maar dat IS de belangrijkste gebouwen en turbines nog in handen had.

De SDF, een alliantie van Koerdische en Arabische milities die worden gesteund door een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, opende vrijdag een aanval om de dam te veroveren. De SDF zou enige terreinwinst hebben geboekt, maar de opmars verloopt moeizaam, omdat IS overal in het gebied mijnen heeft gelegd.