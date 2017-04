CIA: „WikiLeaks vijandige inlichtingendienst”

„WikiLeaks moet worden gezien als een niet-gouvernementele vijandige inlichtingendienst.” Dat stelde CIA-directeur Mike Pompeo donderdagavond in zijn eerste publieke toespraak sinds zijn aanstelling.

„WikiLeaks handelt en uit zich als een vijandige inlichtingendienst,” aldus Pompeo die stelt dat de website gesteund wordt door landen als Rusland. Hij noemde WikiLeaks-oprichter Julian Assange een „narcist, oplichter en lafaard”.

Assange, oprichter van de klokkenluiderssite, houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen uit angst voor vervolging door de Zweedse en Amerikaanse justitie. Via de website werd verschillende keren gevoelige informatie over regeringen en andere belangrijke organisaties gelekt.