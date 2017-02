Christenen in Israël kunnen beter afstand tot Trump bewaren

Minstens twee groepen in de wereld zijn enthousiast over Donald Trump. Dat zijn Israëliërs en evangelische christenen. Lang niet allemaal natuurlijk, maar toch heel veel. Maar de steun die ze de Amerikaanse president geven, kan hun wel eens duur komen te staan.

Luister naar prof. Eliot A. Cohen, Republikein en politicoloog. Eind januari schreef Cohen in tijdschrift The Atlantic dat Trump met zijn omstreden besluiten en gedrag helemaal aan de verwachtingen beantwoordde. „Vele conservatieve deskundigen op het gebied van buitenlands beleid en nationale veiligheid zagen de gevaren afgelopen lente en zomer al. Daarom schreven we brieven waarin we Trumps temperament hekelden, niet zijn beleid. Zijn karakter, niet zijn programma.”

Trump is ongeschikt om de VS te leiden, vindt de Amerikaanse hoogleraar. En omdat zijn karakter niet verandert, wordt het ook niet beter. „Het wordt erger, als de macht Trump en de mensen om hem heen naar het hoofd stijgt.”

Cohen verwacht dat het allemaal zal eindigen in desastreuze binnenlandse protesten en de ineenstorting van internationale economische betrekkingen en verdragen. Ook acht hij één of twee nieuwe oorlogen (zelfs met China) tot de mogelijkheden. De hoogleraar zal er niet raar van opkijken als Trump wordt afgezet voordat zijn ambtstermijn is beëindigd.

Hij waarschuwt zijn conservatieve landgenoten: zorg dat je niks met de regering-Trump te maken hebt. Je staat óf achter je principes waarvan je weet dat die fatsoenlijk zijn, óf je eindigt als lafaard en opportunist. „Je reputatie zal zich nooit herstellen, en dat moet ook niet.”

Is Cohen voorbarig? Misschien. Maar wat in elk geval voorbarig is, is de warme omhelzing van vele Israëliërs en evangelische christenen voor Trump. En dat terwijl ze niet weten wat er gaat gebeuren. Israël en rechtse christenen zien hem weliswaar als een soort redder, maar welke prijs zullen zijn supporters betalen als de politiek van de opvliegende Amerikaan tot rampspoed leidt?

Dat Israël beter voorzichtig kan zijn, bewees niemand minder dan de premier zelf. In een tweet prees Netanyahu Trump voor zijn besluit om een muur langs de grens met Mexico te bouwen. Netanyahu –tevens minister van Buitenlandse Zaken – berokkende daarmee schade aan de betrekkingen met Mexico.

Israël kan beter afstand bewaren tot een president die de internationale orde niet waardeert die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Een orde met respect voor de vrije pers en mensenrechten, en samenwerking op economisch en militair gebied. Een warme relatie met Trump kan Israëls imago straks verder schade berokkenen en ’s lands isolement vergroten.

Ook christenen die Trump steunen omdat ze bezorgd zijn over abortuspraktijken, globalisering, de immigratie van moslims of een vredesverdrag tussen Israël en Palestina kunnen beter afstand houden.