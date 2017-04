Christen verliest verkiezingen Jakarta

Voormalig minister van Onderwijs Anies Baswedan heeft gisteren in Jakarta de verkiezingen voor het gouverneurschap gewonnen. Dat blijkt uit onofficiële tellingen van meerdere onderzoeksbureaus.

De moslim Anies Baswedan won met 58 procent van de stemmen, tegen 42 procent voor de zittende gouverneur, Basuki Tjahaja Purnama, een christen die bekender is met zijn Chinese bijnaam Ahok.

Andere peilers lieten dezelfde resultaten zien. De nationale verkiezingscommissie zal begin mei de resultaten officieel bekendmaken.

De verkiezingen voor het gouverneurschap van Jakarta worden gezien als een indicator voor de presidentsverkiezingen in 2019.

Purnama gaf zijn nederlaag gisteren al toe en feliciteerde de winnaar. „We komen nu weer tot elkaar en vergeten deze campagne”, zei hij tijdens een persconferentie die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. „Jakarta biedt een thuis aan ons allemaal.”

Hij werd gedurende de verkiezingscampagne fel bekritiseerd omdat hij naar verluidt kleinerend over de Koran sprak. Ongeveer een half miljoen mensen gingen de straat op om zijn ontslag te eisen.

De gouverneur moest eind vorig jaar ook voor de rechter verschijnen omdat hij wordt beschuldigd van godslastering. Hij kan vijf jaar cel krijgen. Vandaag is er een jaar voorwaardelijk tegen hem geëist.

Indonesië is met 250 miljoen inwoners een van de grootste democratieën in de wereld. Meer dan 200 miljoen Indonesiërs zijn moslim. Het christendom is in het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk met ongeveer 20 miljoen gelovigen in de minderheid.