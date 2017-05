Christelijke gouverneur Jakarta krijgt twee jaar cel voor belediging islam

De christelijke gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, is veroordeeld voor godslastering omdat hij de islam zou hebben beledigd. Hij moet twee jaar de cel in, maakte een rechter dinsdag bekend.

De rechtszaak wordt gezien als precedent met betrekking tot religieuze vrijheid in het land.

Het proces handelt over de uitspraken die Purnama, ook wel Ahok genoemd, afgelopen jaar deed tegenover zijn tegenstanders. Hij zou kleinerend over de Koran hebben gesproken tijdens zijn politieke campagne voor het gouverneurschap. Veel moslims en vooral de radicalere, namen aanstoot aan zijn opmerkingen en riepen op tot ontslag en vervolging van de gouverneur. Zij deden aangifte en massaprotesten volgden.

Scene outside court just now #Ahok pic.twitter.com/Ig1zzg2wDy