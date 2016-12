Chinese president gelooft wel nog in VN

Na een sneer van de Amerikaanse verkozen president Donald Trump springt China in de bres voor de Verenigde Naties. De Chinese president Xi Jinping noemde de organisatie woensdag belangrijker dan ooit nu steeds meer problemen enkel op wereldschaal opgelost kunnen worden.

Xi Jinping deed de uitspraken tijdens een gesprek met de uittredende VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon. Hij prees de samen­werking tussen China en de Verenigde Naties en bevestigde zijn steun aan de VN-instellingen.

Volgens Xi krijgt de wereld te maken met heel wat nieuwe problemen die juist een sterkere internationale politiek en meer werk van de Verenigde Naties vragen. Hij benadrukte volgens de Chinese media dat de samenwerking tussen China en de VN een nieuw niveau heeft bereikt. China zal de VN stevig blijven steunen, zei Xi, en hij kijkt uit naar een nauwe samenwerking met Antonio Guterres, de opvolger van Ban Ki Moon.

Het telefoontje volgde enkele dagen nadat de verkozen Amerikaanse president Donald Trump de VN had afgedaan als „niet meer dan een clubje waar mensen elkaar ontmoeten, wat praten en zich amuseren.”

Boude uitspraken

Het is niet de eerste keer dat China gretig gebruikmaakt van boude uitspraken door Trump om de leiding te nemen op het internationale toneel. Ook nadat Trump dreigde om de VS terug te trekken uit de het klimaatverdrag van Parijs liet Peking prompt weten dat het het vierkant achter het verdrag bleef staan en de internationale leidersrol zou overnemen als de VS het lieten afweten.

Trump treedt op 20 januari aan als 45e president van de VS. Hij heeft tijdens zijn verkiezingscampagne gedreigd om Amerika uit diverse internationale verdragen terug te trekken. Dat heeft internationaal veel onzekerheid teweeggebracht. De vraag is echter of Trump zijn dreigementen politiek kan waarmaken.