Chinese bruidegom gearresteerd voor nepgasten

In China is een man op zijn huwelijksdag gearresteerd nadat familie van zijn vrouw erachter was gekomen dat de tweehonderd gasten die hij had uitgenodigd als zijn familie en vrienden in werkelijkheid betaalde acteurs waren, meldde de BBC maandag.

Volgens lokale media in de provincie Shaanxi werden familieleden van de bruid achterdochtig tijdens gesprekken die ze hadden met genodigden van de bruidegom. Die zeiden dat ze „gewoon vrienden” waren, maar lieten in het midden hoe ze hem kenden. Toen de ceremonie begon zonder een spoor van de ouders van de bruidegom, was het spel over.

In interviews met het plaatselijke tv-station vertelden de „gasten” dat ze 80 yuan (11 euro) betaald kregen om zich op de dag van het huwelijk voor te doen als familie en vrienden. Sommigen zeiden dat ze taxichauffeur of student waren en een ander onthulde dat hij via WeChat met de bruidegom had onderhandeld over een prijs om daar te zijn.

Het koppel was al drie jaar samen, maar de bruid had nooit iets vreemds opgemerkt omdat ze heel verschillende vriendenkringen hadden. Het is niet duidelijk wat de motieven waren achter de stunt en ook niet welke wetten zijn overtreden.