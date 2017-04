China wil geen kernwapens in Korea

De Chinese regering is erop uit te voorkomen dat er op het Koreaanse schiereiland kernwapens komen.

Dat zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, zondag tijdens een bezoek in Griekenland. Hij maakte duidelijk zo wel te doelen op het communistische Noord-Korea, alsook op het westers georiënteerde Zuid-Korea.

De afgelopen weken is de spanning tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea gestegen, met name door het nucleaire programma van het Aziatische land. Omdat de diplomatie vanuit vrijwel alle westerse landen richting Noord-Korea platligt, wordt China gebruikt om het regime in Pyongyang van koers te laten veranderen.

De Noord-Koreaanse krant Rodong Sinmun vergeleek het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson, dat opstoomt naar de Koreaanse wateren, zondag met een „lomp beest.” Volgens Rodong Sinmun zou Noord-Korea met een aanval op het vliegdekschip kunnen laten zien hoe het bewind in Pyongyang er militair voor staat.

De USS Carl Vinson, onderdeel van een Amerikaans konvooi, vertrok bijna twee weken geleden uit Singapore. Het vliegdekschip stoomde echter niet rechtstreeks op naar de wateren bij Noord-Korea, maar voer eerst de andere kant op, naar verluidt om te oefenen met de Australische marine.

Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Australische regering gewaarschuwd niet langer „blindelings en fanatiek” de lijn van de VS te volgen.

Voor de benzinestations in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang stonden zondag lange rijen. Een woordvoerder van de Chinese regering wilde zondag niet bevestigen dat China de brandstofleverantie aan Noord-Korea bewust heeft verminderd om op die manier het regime van Kim Jong Un te laten afzien van de ontwikkeling van kernwapens en langeafstandsraketten.