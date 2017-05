China wil eigen rivaal Wikipedia

China bouwt een eigen online encyclopedie, een concurrent voor Wikipedia. Volgens de South China Morning Post zijn er al meer dan 20.000 mensen aangetrokken voor het schrijven van het naslagwerk, dat moet bestaan uit ongeveer 300.000 artikelen van elk ongeveer 1000 woorden.

Anders dan Wikipedia is de Chinese staatsencyclopedie niet door iedereen te bewerken, maar alleen door geselecteerde wetenschappers van staatsuniversiteiten. Het wordt een „Chinese Muur van cultuur”, aldus projectleider Yang Muzhi, die zegt dat de encyclopedie de samenleving de juiste kant op moet loodsen.

Wikipedia is beschikbaar in China, maar sommige artikelen zijn geblokkeerd. Zo kunnen Chinezen niet lezen over de dalai lama en president Xi Jinping.

Istanbul weert oprichter Wikipedia

Turkije zet te kritisch Wikipedia op zwart