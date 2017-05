China komt met 110 miljard voor „zijderoutes”

De Chinese president Xi Jinping heeft zondag ruim 110 miljard euro extra toegezegd voor projecten om nieuwe handelswegen te ontsluiten tussen Azië, Europa en Afrika. Hij deed dat zondag in Peking aan het begin van een tweedaagse topconferentie die in het teken staat van zijn initiatief ‘Gordel en Weg’, dat ook de ‘Nieuwe Zijderoute’ wordt genoemd.

Peking is even van luchtvervuiling ontdaan en alles is opgepoetst voor de top die bijna dertig presidenten en regeringsleiders en tientallen andere afgezanten naar China heeft gebracht. Xi lanceerde zijn plannen voor kolossale infrastructuurprojecten in 2013.

De ‘zijderoute’ verwijst naar de handelsroutes tussen Europa, het Midden-Oosten en China die van de klassieke oudheid tot in de middeleeuwen werden gebruikt. De moderne routes die de Chinese leiding voor zich ziet, lopen door en naar landen waar nu bijna twee derde van de wereldbevolking woont. Veel landen langs de routes zijn arm en zien reikhalzend uit naar Chinese miljarden.

Maar westerse mogendheden zijn achterdochtig over Xi’s projecten. Ze zouden vooral de Chinese export en invloed bevorderen. Van de zeven vooraanstaande westerse economieën die samen de G7 heten, stuurde alleen Italië zijn regeringsleider, Paolo Gentiloni, naar de top. Bovendien weigerden EU-landen zondag een gezamenlijke verklaring over de zijderoutes te ondertekenen. Dat komt volgens de Duitse minister Brigitte Zypris van Economie en Energie omdat Peking niet wilde ingaan op Europese vragen over bijvoorbeeld de toegang tot de Chinese markt en over eerlijke concurrentie.