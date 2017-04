China dringt aan op vreedzame oplossing Korea

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft er woensdag bij alle partijen op aangedrongen de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea te verminderen en te werken aan een vreedzame oplossing voor de regio. „De belangrijkste taak op dit moment is de hervatting van de onderhandelingen en alle betrokkenen bij het conflict moeten daaraan meewerken”, aldus Wang in Berlijn, na een onderhoud met zijn Duitse collega Sigmar Gabriel.

„Veiligheid en stabiliteit zijn erg fragiel. Het grote gevaar is dat elk moment weer een conflict kan uitbreken of incidenten zich voordoen. We pleiten daarom voor terughoudendheid”, stelde Wang. Ook riep hij op acties die tot nieuwe provocaties kunnen leiden achterwege te laten.