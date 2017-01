China doet ‘marteltherapie’ in de ban

Chinese tieners met een internetverslaving mogen in de toekomst niet meer worden behandeld met stroomschokken, klappen of andere gewelddadigheden. De Chinese autoriteiten komen volgens staatskrant The People’s Daily met nieuwe wetgeving om dergelijke uitwassen aan banden te leggen.

China werd vorig jaar opgeschrikt door een schandaal rond een behandelcentrum voor internetverslaafden, waar duizenden patiënten met elektroshocktherapie werden behandeld. Een zestienjarig meisje vermoordde haar moeder nadat ze in het centrum was blootgesteld aan de hardhandige behandelmethoden.

De autoriteiten kwamen deze week met een conceptwet om dergelijke praktijken te verbieden, bericht de staatskrant dinsdag (lokale tijd). De nieuwe wetgeving bevat ook maatregelen tegen internetverslaving. Zo mogen tieners mogelijk op bepaalde tijdstippen geen videospelletjes meer spelen via internet.