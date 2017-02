Chauffeur reageert ‘normaal’ met 4,6 promille

De Duitse politie heeft vrijdag op een parkeerterrein langs de A7 op de Lüneburger Heide een vrachtwagenchauffeur aangehouden met 4,6 promille in zijn bloed. Ondanks zijn gigantische alcoholconsumptie, voor menigeen een dodelijke hoeveelheid borrels, wekte de 53-jarige man niet de indruk dronken te zijn. De agenten vonden hem tot hun verbazing vrij normaal reageren en konden amper uitvalverschijnselen vaststellen.

Niettemin namen ze het rijbewijs van de drinkebroer in beslag en ook zijn autosleuteltjes. Op camerabeelden van een tankstation in de buurt was te zien dat hij kort daarvoor nog vrolijk achter het stuur van zijn truck zat en deelnam aan het verkeer.