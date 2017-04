Chaotische toestanden door verdwaalde luipaard

Een verdwaalde luipaard heeft voor grote ophef gezorgd in het noorden voor India. Het dier verwondde vlakbij hoofdstad New Delhi twee mensen en zocht vervolgens een veilig heenkomen in een huis, berichtten Indiase media zaterdag.

Het dier viel in de stad Ghaziabad onder meer een man aan. „Ik was net teruggekeerd van werk en was mijn fiets aan het parkeren”, zei het slachtoffer tegen The Times of India. „Toen zag ik opeens een luipaard die bovenop me sprong.”

Het slachtoffer liep meerdere bijtwonden op en kon uiteindelijk ontsnappen aan het dier, dat later ook een veertienjarige jongen besprong. Omstanders grepen in en verjaagden de luipaard met stokken. Het dier vluchtte daarop een huis in en verstopte zich onder een bed.

De bewoners deden de deur op slot en belden de politie. Ondertussen hielden ze volgens de Hindustan Times een boze meute op afstand. Honderden mensen verzamelden zich voor het huis om de slachtoffers te ‘wreken’. Zover kwam het uiteindelijk niet: de autoriteiten verdoofden de luipaard en brachten het dier naar een bos.