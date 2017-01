Chaos met bagage op vliegveld Fort Lauderdale

Het vliegveld van Fort Lauderdale kampt nog steeds met de naweeën van de schietpartij van afgelopen vrijdag. Hoewel het vliegveld zaterdagmorgen weer is geopend, is het nog wel even bezig om de bagage terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaren. Volgens Fort Lauderdale gaat het om 20.000 stuks bagage die geregistreerd moeten worden.

De schietpartij vond plaats bij de bagagebanden. Passagiers renden in paniek naar buiten zonder hun bagage. De luchthaven zegt dat de registratie een uitermate complexe en tijdrovende klus is. Het is nog niet duidelijk wanneer reizigers hun koffers en tassen weer kunnen ophalen.

De schutter opende vrijdag in terminal 2 bij de bagagebanden het vuur. Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven. De dader is een getraumatiseerde Irak-veteraan. Hij is gearresteerd.