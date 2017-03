Centrumrechts wint verkiezingen Bulgarije

De centrumrechtse GERB is na de zondag gehouden verkiezingen opnieuw de grootste partij in het parlement van Bulgarije. Partijleider Boiko Borisov heeft op grond daarvan het recht opgeëist de nieuwe regering te vormen, zijn derde.

De GERB behaalde ruim 32 procent van de stemmen, de Socialisten kregen ruim 28 procent. Samenwerking hebben de leiders van de twee partijen bij voorbaat uitgesloten. Borisov zal daarom voor een meerderheid met twee andere partijen in zee moeten gaan, waaronder de nationalistische Verenigde Patriotten.

Dit kan verdere politieke instabiliteit betekenen. De armste lidstaat van de Europese Unie loopt al achter in hervormingen in de rechtspraak en de bestrijding van corruptie en armoede. Daarnaast is de bevolking het vertrouwen in de politieke elite kwijt en heeft het land zijn communistische verleden nog onvoldoende verwerkt.