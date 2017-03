Celstraf voor verkrachting 90-jarige vrouw

Een 19-jarige man is vrijdag in het Duitse Düsseldorf veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het verkrachten en beroven van een toen 90-jarige vrouw. De man legde voor de rechtbank in Düsseldorf een uitgebreide bekentenis af.

De schuld van de man werd onder andere bewezen op basis van DNA-sporen. De hoogbejaarde vrouw had op zondag 2 oktober even voor het incident een kaars opgestoken in een kerk. De man viel haar in een achterafstraatje in de binnenstad van Düsseldorf aan. Hij dreigde daarbij de vrouw te doden als ze niet stil zou blijven.

Na de verkrachting vluchtte de in Marokko geboren en in Spanje wonende man. Hij kon op basis van bewakingsbeelden en een signalement worden achterhaald. Hij was naar Duitsland gekomen omdat hem in Spanje een gevangenisstraf wachtte.