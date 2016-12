Celstraf voor ex-chef drugspolitie Helsinki

De voormalige baas van de narcoticabrigade van de Finse stad Helsinki heeft donderdag tien jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij drugs het land binnen heeft gesmokkeld. De Finse rechtbank veroordeelde hem voor de invoer van ongeveer 900 kilo hasj uit Nederland.

Volgens de rechtbank in Helsinki misbruikte Jari Aarnio zijn positie en ondermijnde hij het vertrouwen in de politie. Dit soort zaken zijn zeldzaam in Finland, een van de landen met de minste corruptie in de publieke sector ter wereld.

Aarnio, die in 20143 werd gearresteerd, ontkent de aantijgingen.