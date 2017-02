Cel voor politieagenten Hongkong

Zeven politieagenten zijn vrijdag in Hongkong tot elk twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens mishandeling. Zij hadden tijdens de demonstraties voor meer democratie in 2014 een reeds geboeide actievoerder in elkaar geslagen en geschopt.

De rechter oordeelde dat de agenten tijdens de bijna drie maanden durende protesten weliswaar onder grote druk stonden, maar dat de mishandeling niet was goed te praten. Met hun optreden hebben de agenten „grote schade toegebracht aan de reputatie van Hongkong in de internationale gemeenschap”.

Hardhandig optreden van de politie is relatief zeldzaam in Hongkong. De voormalige Britse kroonkolonie kwam in 1997 weer onder gezag van China, maar met een grotere mate van zelfbestuur en vrijheid dan de rest van de Volksrepubliek.