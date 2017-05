„CDU wint in Noord-Rijnland-Westfalen”

De christendemocratische partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de CDU, heeft zondag in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) volgens exitpolls de verkiezingen gewonnen met ruim 34 procent van de stemmen. De regerende coalitie van de sociaaldemocratische SPD en de Groenen zou volgens de opiniepeilers grote verliezen lijden.

De SPD onder leiding van (NRW-)premier Hannelore Kraft kwam volgens een peiling van de omroep ARD niet verder dan 30,6 procent. Kraft heeft onmiddellijk haar vertrek als landelijk SPD-vicevoorzitter en als partijleder in Noord-Rijnland-Westfalen aangekondigd. De nederlaag is een grote klap voor de kansen van de SPD in de nationale verkiezingen in september.

De liberale FDP haalde volgens de peilingen in NRW ruim 12 procent van de stemmen. De rechts-radicale Alternative für Deutschland heeft naar het zich laat aanzien met 7,7 procent van de stemmen voldoende aanhang om in het parlement in Düsseldorf te komen. De Groenen hebben volgens de peiling 6 procent van de stemmen behaald tegen 11 procent in 2012.