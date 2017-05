CDU verslaat SPD ook in Sleeswijk-Holstein

De partij van bondskanselier Angela Merkel heeft zondag een grote overwinning behaald in de noordelijke Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De CDU kreeg 32 procent van de stemmen, tegen de SPD slechts 26 procent. De huidige coalitie van SPD, Groenen en de Deense minderheidspartij SSW lijkt plaats te moeten maken voor een regering van CDU, Groenen (12 procent) en de liberale FDP (11 procent). Voor een ‘grote coalitie’ voelt noch de CDU, noch de SPD.

De enige andere partij in het parlement van Sleeswijk-Holstein is de rechtspopulistische Alternative für Deutschland. De AfD haalde de kiesdrempel van 5 procent net. De Piratenpartij en de SSW verdwijnen uit het deelstaatparlement en ook voor Die Linke was de drempel te hoog.

Voor de CDU is de overwinning een nieuwe opsteker in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen in september. Eerder won de partij van Merkel ook de verkiezingen in de westelijke deelstaat Saarland. Komend weekeinde staan opnieuw verkiezingen op de kalender. Dan mogen inwoners van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen naar de stembus.

SPD-voorman Martin Schulz erkende dat hij op een beter resultaat had gehoopt. Aanhangers van de sociaaldemocratische partij hoopten op een ‘Schulz-effect’ toen de voormalige voorzitter van het Europees parlement het partijleiderschap overnam, maar daar is tot dusver weinig van gebleken.

Merkel heeft al aangegeven een nieuwe termijn als bondskanselier te ambiëren, maar ook Schulz aast op haar baan. De SPD en CDU zijn momenteel nog coalitiepartners.