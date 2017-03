CDU blijft grootste in Saarland

De CDU van bondskanselier Angela Merkel blijft verreweg de grootste partij in de westelijke Duitse deelstaat Saarland. De sociaaldemocratische SPD kon in de zondag gehouden verkiezingen niet merkbaar van de euforie om haar nieuwe partijleider Martin Schulz profiteren.

De CDU, al achttien jaar aan de macht in Saarland, behaalde volgens de voorlopige officiële einduitslag 40,7 procent van de stemmen, 5,5 procentpunten meer dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. De SPD kreeg 29,6 procent, vergeleken met 30,6 in 2012. Die Linke behaalde 12,9 procent (-3,2). De rechts-populistische AfD (Alternative für Deutschland) doet met 6,2 procent haar intrede in het deelstaatparlement, terwijl de Groenen (4 procent) en de FDP (3,3 procent) onder de kiesdrempel van 5 procent bleven.

De opkomst was 69,7 procent, een stijging van 8,1 ten opzichte van 2012.

Met deze uitslag lijkt voortzetting van de coalitie van CDU en SPD in Saarland het meest waarschijnlijk. Voor de verkiezingen leek ook een coalitie van SPD en Linke mogelijk, maar de SPD blijkt onder haar nieuwe leider Schulz toch minder populair bij de kiezers dan vooraf werd gedacht.

Saarland is de eerste van drie Duitse deelstaten waar de kiezers dit jaar kunnen stemmen vóór de federale parlementsverkiezingen in september. In de Bondsdagverkiezingen neemt Schulz het als kanselierskandidaat van de SPD op tegen Merkel.