Carambolage auto’s door sneeuw en ijzel

Plotselinge ijzel en hevige sneeuwval hebben dinsdag tot een grote verkeerschaos geleid op de A92 in Beieren door carambolerende auto’s. Twaalf voertuigen knalden op elkaar of tegen de vangrail. Zeven mensen raakten gewond maar niet levensgevaarlijk. De materiële schade was groot. De politie sloot de snelweg ter hoogte van de afslag Landshut-noord in de richting naar Deggendorf af.

De kettingbotsing begon, nadat een sneeuwfront het wegdek in een mum van tijd spekglad had gemaakt, ogenschijnlijk onschuldig. Drie chauffeurs verloren de macht over het stuur, zonder grote gevolgen. Ze blokkeerden wel de rechterrijstrook. De bestuurder van een achteropkomende bestelbus reageerde te laat en versperde na de onvermijdelijk botsing ook de linkerbaan. Sommige weggebruikers zagen dat bijtijds en remden, anderen niet.