Canadees krijgt jaar cel voor aanval op hond

Een Canadees die op gruwelijke wijze een hond ombracht, verdwijnt daarvoor een jaar achter de tralies. De 34-jarige man bewerkte de bordercollie van zijn huurders in de gemeente Renfrew met een bijl en een mes, berichtte de Canadese omroep CBC.

De man zou zo’n twee jaar geleden in woede zijn ontstoken omdat een gezin dat bij hem inwoonde te laat zou zijn geweest met het betalen van huur. Ook meende hij te zijn bestolen door zijn huurders. Daarop joeg hij de hond van het gezin de tuin in en ging hij het dier te lijf.

De bordercollie werd eerst geslagen met het botte eind van een bijl en later in de nek gesneden met een mes. De hond is daarna langzaam doodgebloed, verklaarde een dierenarts. Volgens justitie bracht de dertiger het dier om het leven om wraak te nemen op zijn huurders.

De rechter oordeelde streng over de dierenbeul. „Een actie als deze is onacceptabel in een samenleving als de onze”, aldus de magistraat. De dader krijgt niet alleen een jaar cel, maar ook mag ook vijf jaar lang geen dieren houden.