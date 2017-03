Canada verscherpt grensbewaking niet

Canada is vooralsnog niet van plan de grensbewaking te verscherpen om illegale migranten uit de Verenigde Staten te weren. De aantallen die tot dusver zijn binnengekomen als reactie op het door de Amerikaanse president Trump aangekondigde beleid zijn niet alarmerend.

Minister van Veiligheid Ralph Goodale zei zaterdag dat het probleem nog niet van dien aard is dat de dagelijkse stroom van goederen en mensen over de langste open grens ter wereld er hinder van ondervindt. Sinds Trump bekendmaakte immigranten zonder verblijfsvergunning te gaan uitzetten, hebben honderden asielzoekers, vooral uit Afrika en het Midden-Oosten, de winterse omstandigheden getrotseerd en zijn de grens met Canada overgestoken.

Dat in een betrekkelijk korte periode zoveel migranten hun heil hebben gezocht in Canada is ongebruikelijk. Het vormt wel een politiek risico voor premier Justin Trudeau, die druk kan verwachten van twee kanten. Het linkse blok is voorstander van meer mensen binnenlaten, rechts is zeer terughoudend uit angst grotere onveiligheid binnen te halen.

„We zijn ermee bezig en zullen op de juiste manier omgaan met de extra honderden die illegaal de grens passeren”, zei Goodale tijdens een persconferentie in Emerson, Manitoba. „Maar per dag gaat het totale grensverkeer, in beide richtingen, over 400.000 mensen en goederen met een handelswaarde van 2,5 miljard Canadese dollar.” Dat is 1,75 miljard euro. „Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat het scherp en veilig verloopt en tegelijkertijd efficiënt en snel.”