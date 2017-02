Bush waarschuwt Trump: macht soms verslavend

De Amerikaanse oud-president George W. Bush heeft zich maandag sceptisch uitgelaten over het beleid van Donald Trump. Zo stelde de Republikein een voorstander te zijn van een gastvrij immigratiebeleid en noemde hij de media „onmisbaar voor de democratie”.

Bush zei in een interview met NBC dat „we allemaal antwoorden nodig hebben” over de contacten tussen medewerkers van Trump en Rusland. De oud-president wilde niet zeggen of in zijn ogen een speciale aanklager aangesteld moet worden om die kwestie te onderzoeken.

bush

Het was de eerste keer sinds het aantreden van Trump dat Bush een interview gaf. De oud-president nam daarbij afstand van de kritiek die Trump heeft op sommige nieuwsmedia, die door hem werden omschreven als „vijanden van het volk”.

„We hebben de media nodig om mensen zoals ik verantwoording te laten afleggen”, zei Bush. „Macht kan erg verslavend zijn.”