Minstens zestien fruitplukkers zijn zondag om het leven gekomen in Panama toen een bus vanaf de snelweg een ravijn inreed. Nog eens 35 passagiers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de provincie Cocle, zo’n 180 kilometer ten oosten van Panama-Stad. Volgens de lokale autoriteiten verloor de buschauffeur de macht over het stuur en raakte de bus daardoor van de weg. Zwaargewonden zijn met helikopters vervoerd naar verschillende ziekenhuizen.