Buren bezorgd over invloed IS in Afghanistan

Rusland, China en Pakistan hebben dinsdag gewaarschuwd voor toenemende invloed van Islamitische Staat in Afghanistan. Daarnaast zeggen de landen dat de veiligheidssituatie verslechtert in het land waar de regering in een oorlog is verwikkeld met extremistische groeperingen als de Taliban en al-Qaeda.

Afgevaardigden van de drie landen waren voor gesprekken bijeen in Moskou. Ze hebben afgesproken de Afghaanse regering uit te nodigen voor toekomstig overleg, zo meldt het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken. „De drie landen delen hun zorgen over de groeiende activiteit van extremistische groepen in het land, waaronder de Afghaanse tak van IS”, zei een Russische woordvoerder na afloop.

Het Russische ministerie liet bovendien weten dat de landen enkele personen van de zwarte lijst met sancties willen halen om zo een vreedzame dialoog tussen de regering in de Afghaanse hoofdstad Kabul en de Taliban mogelijk te maken. De Afghaanse president Ashraf Ghani had er juist bij de VN op aangedrongen de nieuwe Talibanleider op de zwarte lijst te plaatsen.

De Verenigde Staten, die nog altijd 10.000 soldaten in Afghanistan hebben, waren niet uitgenodigd voor het overleg. Overheidsfunctionarissen in Washington en Kabul zeggen dat Rusland zijn banden met de Taliban aanhaalt, maar Moskou ontkent steun aan de opstandelingen.

De woordvoerder van de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat iedere discussie over de situatie in Afghanistan zonder de Afghanen zelf, hoe goed bedoeld ook, geen daadwerkelijke oplossingen biedt. „Het roept ook vragen op over het doel van deze bijeenkomsten.”