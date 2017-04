Brusselse schependochter liefje van terrorist

De dochter van een wethouder in de Brusselse gemeente Molenbeek is opgepakt omdat ze wordt verdacht van banden met terroristen. Volgens Belgische media zou zij innige contacten hebben met een lid van een terreurcel in Jumet, een deelgemeente van de Waalse stad Charleroi.

Het gaat om de dochter van Ahmed el Khanouss, schepen voor Sport in Molenbeek. Volgens de politicus gaat het om een misverstand. Zijn 20-jarige dochter Inès is volgens hem verliefd geworden op een van de leden van de terreurcel die zijn „daden en ideeën” voor haar verborgen hield, zegt hij in een verklaring. „Mijn dochter is het slachtoffer geworden van een foute liefdesrelatie”. De schepen zegt geschokt te zijn door de arrestatie.

Molenbeek wordt gezien als het hart van de Belgische moslimterreur.