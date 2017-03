Britten boos om spionagebeschuldiging

Britse functionarissen hebben zich beklaagd bij het Witte Huis over een persconferentie waarbij de suggestie werd gewerkt dat de Britse inlichtingendienst GCHQ mogelijk is benaderd om Donald Trump te bespioneren. Er zou volgens bronnen op hoog niveau zijn gesproken over de kwestie.

De woordvoerder van Trump verwees donderdag naar berichtgeving van Fox News. Daar stelde een commentator dat drie bronnen binnen de inlichtingendiensten tegenover de zender hadden bevestigd dat toenmalig president Barack Obama de Britse dienst had gevraagd om Trump af te luisteren.

De opmerking schoot de Britten in het verkeerde keelgat. GCHQ noemde de beschuldiging in een reactie ‘totaal belachelijk’. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de Britse autoriteiten bij het Witte Huis geklaagd over het feit dat woordvoerder Sean Spicer aandacht heeft besteed aan het verhaal.

President Trump zei onlangs dat zijn voorganger Obama opdracht heeft gegeven hem te laten afluisteren. Bewijs droeg hij daarvoor niet aan.