Britse troepen in Estland voor versterken NAVO

Groot-Brittannië is begonnen met het sturen van militairen naar Estland om de NAVO aan de oostflank te versterken. Minister van Defensie Michael Fallon zei zaterdag tegen de BBC dat het om de grootste verplaatsing van Britse militairen naar Estland gaat sinds het eind van de Koude Oorlog.

Hij noemde de maatregel noodzakelijk wegens de „toegenomen Russische agressie” in Oost-Europa. Londen stuurt in totaal achthonderd militairen naar Estland. Dit weekeinde arriveerden 120 militairen in de Baltische staat. De rest komt in april.

Op een top in juli vorig jaar besloot de NAVO duizenden militairen in Polen, Estland, Letland en Litouwen te legeren. Die landen voelen zich bedreigd door buurland Rusland. Ook de Verenigde Staten, Duitsland en Canada leveren troepen voor de oostflank van de NAVO.